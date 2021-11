Data l’inaspettata gravidanza della venere Paola Galletti (Elisa Cheli), nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dovrà cercare una nuova impiegata. La scelta ricadrà così su Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), la figlia di Veronica (Valentina Bartolo).

Dato il legame tra quest’ultima e il padre Ezio (Massimo Poggio), Stefania Colombo (Grace Ambrose) si troverà dunque a dover lavorare con la sua “sorellastra”. Tuttavia, i telespettatori dovranno fare attenzione al legame che si instaurerà tra Gemma e un’altra delle sue colleghe: Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Il Paradiso delle Signore 6, news: Gemma e Irene, sarà subito scontro

Le anticipazioni segnalano che, fin dal primo giorno di lavoro, Irene e Gemma si renderanno protagoniste di alcune scaramucce. Nel giro di poco tempo, la Cipriani deciderà dunque di boicottare la Zanatta, ma Stefania non sarà del suo stesso parere e cercherà di imbastire un rapporto, tutto sommato pacifico, con la parente acquisita.

Tuttavia, visto che sarà presa dal timore che la neo-assunta possa allontanarla da Stefania, Irene continuerà a insistere sul fatto di dover proteggere la sua coinquilina dalle grinfie di Gemma ed arriverà persino a coinvolgere Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella) nella sua guerra personale!

Come andrà a finire? Non restare che attendere i prossimi episodi della fiction daily di Rai 1… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

