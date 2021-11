Novità in vista per Maria Puglisi (Chiara Russo) nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, anche se non saranno del tutto positive. E tutto ciò, come immaginerete, avrà a che fare con il “fidanzamento a distanza” della ragazza con Rocco Amato (Giancarlo Commare).

Il Paradiso delle Signore 6, news: Maria insicura sul suo rapporto con Rocco

Le anticipazioni segnalano che questa storyline partirà in maniera del tutto casuale. Osservando una foto su un giornale, che parlerà di una gara vinta da Rocco, la Puglisi proverà infatti un senso di gelosia quando vedrà che il giovane ha ricevuto la coppa del premio da una bellissima ragazza.

Già insicura per via delle poche lettere che l’Amato le manda di tanto in tanto, Maria resterà quindi ancora più sorpresa quando tenterà di mettersi in contatto con il suo fidanzato e scoprirà che ha cambiato alloggio. Un particolare di cui non era stata messa al corrente!

Come penserà quindi di muoversi la giovane sarta? Ovviamente penserà di partire alla volta di Roma, città in cui Rocco risiede da diverso tempo, per capire se il fidanzato le stia nascondendo qualcosa…

Alla fine, la Puglisi intraprenderà davvero il viaggio? E scoprirà davvero che l'Amato le sta mentendo o, nel peggiore dei casi, addirittura tradendo?