Come ormai sappiamo, la sesta stagione de Il paradiso delle signore – la quarta nel formato daily – è stata caratterizzata da un certo numero di cambiamenti all’interno del cast, con nuovi personaggi che pian piano iniziano a prendere piede caratterizzando le vicende alle quali stiamo assistendo (e a cui assisteremo nel corso dei prossimi mesi).

In particolare, il clan Amato ha visto nelle sue fila il ritorno di Tina (Neva Leoni), che attualmente ha in mano una delle storie principali del Paradiso, mentre pare proprio che – almeno per ora – andrà via a breve il patriarca Giuseppe (Nicola Rignanese). In realtà quest’anno la famiglia siciliana della fiction ha dovuto fare a meno anche di un altro personaggio, molto amato dai fan, di cui però si continua in qualche modo a parlare anche se in modalità “offscreen”.

Il paradiso delle signore: ROCCO, sempre meno lettere a MARIA…

Parliamo di Rocco, interpretato fino alla scorsa stagione da Giancarlo Commare, che a conclusione del suo arco narrativo ha raggiunto il tanto desiderato riscatto sociale diventando un ciclista di prim’ordine e conquistando l’amore di Maria Puglisi (Chiara Russo). Proprio al culmine della felicità sentimentale, però, il giovane Amato ha lasciato Milano per cimentarsi nella stagione delle gare, dando inizio così a un’assenza che lascia un grande punto interrogativo…

Eh sì. Maria e Rocco erano ormai promessi sposi ma, da quando Il paradiso 6 è iniziato, la ragazza si lamenta spesso e volentieri del fatto che il suo fidanzato le scrive delle lettere sempre più “fredde”. Anzi, ultimamente la frequenza di tali lettere sta addirittura diminuendo: problemi in vista?

Sui social, diversi aficionados del programma iniziano a pensare che la Puglisi sia troppo ingenua con il “suo” Rocco e che qualcosa si stia consumando alle sue spalle. Avranno ragione? E soprattutto, la questione resterà in bilico per tutto il resto della stagione?

A tal proposito vi anticipiamo che prestissimo la trama potrebbe uscire dallo sfondo in cui è stata finora e diventare più rilevante, in quanto c’è “qualcosa” che sembra destinato a seminare dei dubbi sul comportamento di Rocco. A quel punto la nostra Maria proseguirà comunque a fidarsi del suo amato o vorrà vederci chiaro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.