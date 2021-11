L’arrivo al Paradiso delle signore di Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) farà saltare tutti gli equilibri? La sensazione che aveva avuto Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si è rivelata proprio giusta: il giovane giornalista è stato “piazzato” da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) con il preciso scopo di modificare un po’ la linea editoriale del Paradiso Market, privilegiando l’aspetto commerciale a quello della moda.

Quel che è certo è che il dottor Conti ha già capito il giochetto dell’ex suocero: riuscirà a difendere le sue convinzioni? In attesa di scoprirlo, molti nostri lettori hanno già la sensazione che Marco creerà scompiglio anche in campi molto diversi da quello affaristico!

L’entrata alla rivista del Sant’Erasmo junior ha fatto felice Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), che continua a fare la sostenuta ma che in realtà è ancora totalmente invaghita del rampollo, tanto che i dissapori tra i due sono destinati a sciogliersi nel giro di poche puntate. Ma c’è qualcos’altro di cui bisognerà tener conto in questa storia…

Tra qualche episodio, vedremo Veronica (Valentina Bartolo), la madre di Gemma, assegnare un delicato incarico a Stefania (Grace Ambrose): quello di vegliare su sua figlia! E la giovane Colombo cercherà di svolgere il suo compito fin troppo alla perfezione, ostacolando l’avvicinamento sentimentale tra Marco e Gemma. Ma non ce la farà: alla fine i due riusciranno a vedersi lo stesso e si daranno anche il primo bacio.

Fin qui le anticipazioni. Ma gli aficionados del Paradiso hanno già notato un particolare piuttosto interessante delle prossime trame: Vittorio incaricherà Stefania di affiancare Marco in redazione “per quello che si preannuncia un rapporto lavorativo burrascoso“. Neanche a dirlo, c’è già chi è convinto che questo “rapporto lavorativo burrascoso” possa gradualmente trasformarsi in “qualcos’altro”: si andrà verso un triangolo Stefania – Marco – Gemma, come già molti ritengono, oppure no?

