Anticipazioni quarta puntata della fiction Imma Tataranni (seconda stagione), in onda martedì 9 novembre 2021 in prima serata su Rai 1:

Fiction Imma Tataranni, sostituto procuratore 2: trama episodio intitolato “Un mondo migliore di questo”, in onda il 9 novembre 2021

Imma indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi risultano collegati e la soluzione del giallo arriverà grazie alla proverbiale memoria di Imma.

Nel frattempo un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre.

Inoltre, proprio quando Imma ha raccolto le prove per condannare definitivamente Romaniello, qualcuno nell’ombra manipola a sua volta altre prove per vendicarsi e per compromettere il rapporto tra Imma e suo marito, usando Calogiuri come strumento di vendetta.

Con questo episodio, la programmazione della seconda stagione della fiction Imma Tataranni si ferma. I restanti quattro episodi saranno trasmessi nei primi mesi del 2022.

