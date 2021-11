Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 11 e venerdì 12 novembre 2021:

Serkan è in procinto di fare la proposta a Eda durante la festa alla Art Life, alla quale Eda ha invitato anche Kemal. Melo, appreso che Selin è incinta, ne parla a Eda prima della festa. Eda e Selin hanno un confronto e Selin ammette di essere incinta di Serkan, ma pare voglia andare via dalla città senza fargli sapere nulla.

Serkan dichiara ancora il suo amore a Eda ma lei rifiuta la proposta di matrimonio e Serkan non riesce a capirne il perché. L’uomo chiede spiegazioni a Selin.

Aydan, corteggiata da Kemal e turbata del rifiuto di Eda a Serkan, prende a pugni la foto di Kemal messa su un sacco da pugilato.

Per calmare una sempre più disperata Eda, Melo e Ceren prendono un caffè insieme a lei. Secondo Ceren, Selin non aspetta un bambino, ciò perché ha visto la stessa Selin buttare nella spazzatura un flacone vuoto di medicinali controindicati per le donne in gravidanza. A quel punto le ragazze organizzano un piano per capire se Selin aspetti veramente un figlio da Serkan.

Aydan dice a Kemal che non intende vederlo e che lui non deve fare affari con Serkan.

Un nervosissimo Serkan si avventa contro Deniz…

