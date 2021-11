Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 18 e venerdì 19 novembre 2021:

Serkan si è sentito male in aeroporto ed è caduto a terra. Eda lo raggiunge e presto ritroviamo Bolat in ospedale, dove viene sottoposto a diversi esami. In attesa dell’esito, Eda ascolta per caso una chiamata tra Deniz e Selin, scoprendo una volta per tutte la verità sul presunto figlio. Di conseguenza, Eda e Serkan festeggiano la notizia una volta usciti dall’ospedale e vivono una bellissima serata. Il giorno dopo, però, Serkan apprende dal medico dell’ospedale di avere il cancro al cervello e decide di non parlarne a nessuno!

Aydan non risponde a Kemal, ma intanto Ayfer e Seyfi cercano di convincere la donna a darsi questa nuova possibilità in campo sentimentale.

Engin non capisce se Piril voglia che lui la accompagni alla visita di controllo dal ginecologo.

A sorpresa Serkan acquista una moto e successivamente passa a prendere Eda: la porta a fare un giro e le dice che non intende andare in ufficio. Bolat, probabilmente sull’onda della pessima notizia da poco ricevuta, ora vuole realizzare i suoi sogni godendosi appieno quello che gli resta da vivere.

Serkan invita Eda a stilare una lista dei desideri che poi confronterà con la sua. E così i sogni della coppia daranno luogo a nuove impensabili situazioni: Erdem diviene il nuovo braccio destro di Serkan e anche il responsabile della collaborazione con Kemal. A questo punto Erdem, vista la sua nuova situazione lavorativa, ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa…

