Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 2 e mercoledì 3 novembre 2021: Seyfi Seyfi porta Aydan e Ayfer dalla sua amica erborista Safiye, che pensa a una miscela di erbe atta a scongiurare il “malocchio” che impedisce a Eda e Serkan di vivere pienamente il loro amore. Seyfi, Aydan e Ayfer intendono inserire la miscela in una torta da far mangiare a Eda e Serkan. Aydan, a quel punto, dice di avere un’idea su come invitare Eda e Serkan a cena.

Ceren torna in sé e vuole aiutare Eda e Melek nella battaglia per far tornare insieme la stessa Eda e Serkan.

I capelli di Eda restano impigliati in un bottone della giacca di Serkan; a quel punto Selin fa una scenata di gelosia e tira i capelli della Yildiz! Intanto, Selin e Deniz continuano le loro losche trame…

Piril ha ricevuto un messaggio concernente un presunto tradimento di Engin, ma quest’ultimo lo smentisce.

Ayfer, Aydan e Seyfi organizzano un piano per far accorrere Eda e Serkan a casa Bolat e affinché i due trascorrano del tempo insieme. Aydan fa finta di essersi chiusa in una camera e di non voler più uscire; nonostante gli sforzi di Serkan, Aydan apre la porta solamente quando arriva Eda.

Il piano di Aydan e Ayfer prevede che Eda e Serkan mangino dei muffin preparati con la miscela a base di erbe, che Seyfi userà anche per preparare il tè. Sotto effetto delle erbe, Serkan e Eda cominciano a ridere e a parlare e sono in procinto di baciarsi, ma proprio allora Aydan, Ayfer e Seyfi si dimostrano anche loro alterati dalla miscela.

