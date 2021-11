Prove da papà per Serkan Bolat (Kerem Bursin) nella seconda stagione di Love Is In The Air. Appena accetterà di fare da padre alla piccola Kiraz (Maya Basal), nata dalla sua relazione conclusa da cinque anni con Eda Yildiz (Hande Ercel), il bell’architetto cercherà di fare di tutto per essere un genitore perfetto, motivo per il quale utilizzerà diversi escamotage…

Love Is In The Air, news: Serkan chiede consiglio a Engin

Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, sapete già che inizialmente Serkan comunicherà a Eda che non intende prendersi cura di Kiraz; ciò perché temerà che possa tornargli da un momento all’altro il cancro, costringendolo quindi a rendere orfana la bimba dopo che si è affezionata a lui.

Tuttavia, alla fine Bolat ascolterà il consiglio dell’amico Engin (Anil Ilter) e si consulterà con il proprio medico, che lo metterà al corrente del fatto che è completamente guarito e che il tumore non ha più nessuna possibilità di riaffiorare.

Al termine di un’intensa giornata, dove la figlia sparirà all’improvviso, Serkan deciderà così di rivelare a Kiraz che è suo padre e, per farlo, si presenterà alla sua festa di compleanno vestito da astronauta, dato che Eda per non farla soffrire le avrà detto che il suo papà non ha mai potuto farle visita perché si trovava in missione nello spazio.

Da quell’istante, Serkan cercherà quindi di recuperare il tempo perso con la piccolina, ma gli imprevisti (e le gelosie) saranno tante…

Love Is In The Air, trame: Serkan cerca di stabilire un rapporto con Kiraz

Eh sì: oltre a mostrare fastidio nei riguardi di Burak Balci (Sinan Helvacı), che continuerà a presentarsi di notte per far addormentare Kiraz raccontandole una storia, Serkan riuscirà ad ottenere da Eda il permesso per trascorrere un’intera giornata con la figlia ma, nel bel mezzo del pranzo, riuscirà a farla piangere poiché, senza usare alcun tipo di filtro, le dirà che le sirene non esistono.

A quel punto, l’architetto si troverà costretto a chiamare Engin per chiedergli aiuto e, purtroppo per lui, verrà traghettato dall’amico ad una merenda in cui saranno presenti soltanto delle apprensive mamme dispensatrici di consigli; sono le stesse donne che, puntualmente, aiutano Engin nella crescita di Can (Ahmet Efe Metekoğlu), il figlio avuto da Piril (Başak Gümülcinelioğlu).

Come facilmente prevedibile, tale modalità non convincerà Serkan, che scapperà a gambe levate e deciderà di chiamare Hulya, una precettrice sua ex compagna di università. Dopo averlo seguito tutto il giorno in gran segreto, affiancata da Melo (Elcin Afaca), Eda fraintenderà però tutta la situazione e farà all’uomo una vera e propria scenata, chiedendogli di non portare Kiraz delle sue “fiamme passeggere”.

Love Is In The Air, spoiler: Hulya consiglia a Eda di andare a convivere con Serkan

Tutto questo a quali risvolti porterà? Vi anticipiamo che, non appena scoprirà che Hulya non è altro che una precettrice (e non di certo la compagna di Serkan), Eda si rivolgerà alla specialista per chiederle in che modo Kiraz potrebbe ritrovare la stabilità affettiva e legarsi al padre. A sorpresa, Hulya consiglierà dunque alla Yildiz di andare a vivere sotto lo stesso tetto di Bolat per dare a Kiraz quel senso di famiglia che non ha mai avuto.

Ma Eda accetterà tale condizione, dato che non avrà ancora perdonato Serkan per averla lasciata cinque anni prima? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

