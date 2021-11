In che modo Serkan Bolat (Kerem Bursin) comunicherà alla piccola Kiraz (Maya Basol) di essere suo padre? Preparatevi perché la puntata della seconda stagione di Love Is In The Air in cui avverrà la confessione sarà assolutamente emozionante. Ricostruiamo quindi tutti i tasselli fondamentali di questa storyline per capire come si arriverà al piacevole risvolto, visto che inizialmente l’uomo non prenderà affatto bene che la sua ex Eda Yildiz (Hande Ercel) gli abbia nascosto per cinque anni che aveva una figlia…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledì 17 novembre 2021

Love Is In The Air, trame: Serkan non vuole fare da padre a Kiraz

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che tutto si verificherà quando Eda, ormai single da cinque anni, si deciderà a confessare a Serkan che dal loro amore è nata la piccola Kiraz. Dopo aver smaltito la botta, Bolat non sembrerà intenzionato a prendersi le sue responsabilità di padre, anche se poi farà sapere alla Yildiz di essere disponibile per farsi carico di tutte le spese economiche della bimba, che comunque non dovrà mai sapere che lui è il suo papà.

Eda a quel punto si offenderà tantissimo per tale proposta, sottolineando che Kiraz non ha bisogno di soldi ma di un padre che si prenda cura di lei! Comunque sia, Serkan sembrerà pian piano pentirsi delle sue parole e farà alla donna una rivelazione: nel bel mezzo di un accorato dialogo, Bolat farà sapere a Eda che, cinque anni prima, il medico gli aveva fatto sapere che difficilmente avrebbe avuto dei figli a causa delle cure fatte per il cancro, motivo per cui ad un certo punto le ha fatto credere di non volere più una famiglia con lei facendo di tutto per allontanarla.

Come se non bastasse, Serkan dirà poi che il tumore potrebbe tornargli da un momento all’altro, finché non passerà la fase di completa remissione, e per questo non vorrà fare affezionare Kiraz a lui nel caso dovesse morire!

Love Is In The Air, news: Kiraz sparisce nel giorno del suo compleanno

Tutto questo a quali risvolti porterà?

Occhio a tutti i tasselli del puzzle: in primo luogo, Serkan sceglierà di ascoltare un consiglio dell’amico Engin (Anil Ilter) e si recherà dal suo medico per capire se ci sia ancora una possibilità di recidiva del cancro. Dato che il dottore lo rincuorerà, precisando che ormai è completamente guarito, Bolat rivedrà pian piano il suo pensiero su Kiraz e si preoccuperà molto per lei quando, un giorno, Eda gli telefonerà disperata per dirgli che la bambina è sparita.

Ovviamente, Serkan si unirà subito alle ricerche e seguendo una pista che gli darà Can (Ahmet Efe Metekoğlu) – il figlio di Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e di Engin – riuscirà a rintracciarla nei pressi di un lago. Lì Kiraz vorrà lanciare, tramite un palloncino, un messaggio al suo papà, poiché convinta che quest’ultimo sia un astronauta in missione nello spazio (che non ha mai potuto abbracciarla proprio per tale motivo).

Di conseguenza, Bolat scoprirà che la bambina compie gli anni in quel giorno e che ha un unico desiderio: conoscere finalmente suo padre!

Love Is In The Air, spoiler: ecco come Serkan farà sapere a Kiraz che è suo padre

Dì lì a poco, Serkan sceglierà quindi di essere sincero con Kiraz. Come? Il nostro protagonista si presenterà alla festa di compleanno della figlia vestito da astronauta e, ad un certo punto, si leverà il casco per palesare la sua identità. Di primo acchito, la bimba sembrerà restarci male e scapperà nuovamente, ma poi – quando verrà raggiunta all’esterno dai entrambi i suoi genitori – preciserà di essere al settimo cielo perché aveva proprio chiesto nelle sue preghiere un padre simile a Serkan Bolat, a cui ha cominciato a voler bene!

Insomma, tutto bene quel che finisce bene, almeno per ora! Infatti Serkan non sarà ancora riuscito a riconquistare del tutto la fiducia di Eda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)