In quale maniera Serkan Bolat (Kerem Bursin) comincerà a rendersi conto del fatto che la piccola Kiraz (Maya Basol) è il frutto della sua vecchia relazione con Eda Yildiz (Hande Ercel)? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà osservare con attenzione ciò che succederà nel corso della seconda stagione di Love Is In The Air, in onda prossimamente in Italia.

Leggi anche: Love Is In The Air, anticipazioni 2^ stagione: SERKAN avrà una nuova corteggiatrice…

Love Is In The Air, news: Kiraz è figlia di Serkan ma lui non lo sa

Ricapitoliamo dunque in breve quello che i telespettatori vedranno nei primi episodi della stagione due della telenovela turca. In base alle anticipazioni, sappiamo infatti che, dagli eventi della prima annata, saranno trascorsi ben cinque anni e che Eda e Serkan non saranno riusciti a portare avanti la loro relazione; ciò accadrà perché Bolat, una volta guarito dal cancro, avrà preferito concentrarsi sul lavoro comunicando alla Yildiz in malo modo che non intendeva avere una famiglia.

Nel corso di questo arco temporale, che verrà soltanto raccontato, Eda si sarà laureata in architettura in Italia ed avrà dato alla luce Kiraz, senza comunicare mai a Serkan, a suo dire non pronto a prendersi le sue responsabilità, di essere diventato padre.

Il destino farà però in modo che la verità venga a galla a piccoli passi. Tutto partirà quando Eda lascerà credere a Serkan che Kiraz sia in realtà figlia di Melo (Elcin Afacan) e del “falso marito” Burak Balci (Sinan Helvacı), il gestore del bar dell’albergo di Deniz Kolcu (Ayşe Akın) dove i nostri due protagonisti si troveranno a dover collaborare.

Love Is In The Air, trame: Eda mette alla prova Serkan

Dato che ad un certo punto non riuscirà più a mentire, Eda prenderà in considerazione l’idea di dire tutta la verità a Serkan, che nel frattempo le lascerà intendere – arrivando persino a baciarla – che farà di tutto per riconquistarla. Tuttavia, per non creare delle false aspettative a Kiraz, convinta che il suo papà sia un astronauta in missione tra le stelle, la Yildiz vorrà prima mettere alla prova il suo ex e, tra una scusa di lavoro e l’altra, lo costringerà a passare del tempo con la bambina.

Eda non sembrerà però avere delle risposte favorevoli, dato che – quando l’uomo sarà vicino a Kiraz – apparirà sempre scostante e infastidito dalla sua presenza. Tutti questi indizi porteranno la Yildiz a prendere la decisione di continuare a tacere. Un colpo di scena darà però un vero e proprio scossone alla storyline…

Love Is In The Air, spoiler: Kiraz fa sapere a Serkan che è Eda sua madre!

Eh sì: messa in allerta da Piril (Başak Gümülcinelioğlu), che la metterà al corrente del fatto che sia Engin (Anil Ilter) e sia Aydan (Neslihan Yeldan) hanno eseguito in gran segreto un test del DNA per capire se Kiraz è figlia di Serkan, Eda capirà che la bugia legata alla maternità di Melo sta per venire a galla e vorrà scappare dall’hotel prima che sia troppo tardi.

Visto che lo sbadato Engin avrà fatto analizzare per sbaglio lo spazzolino del figlio Can (Ahmet Efe Metekoğlu) e non quello della sua consanguinea, Eda saprà quindi che, nonostante tutto, nessuno potrà ancora arrivare “scientificamente” alla verità, ma nonostante ciò non se la sentirà di stare ancora vicina a Serkan e organizzerà la sua partenza con Burak.

Kiraz non sarà però del suo stesso parere e, dato che si sarà affezionata a lui, farà sapere a Serkan che in realtà la sua mamma è Eda e non Melo. Una rivelazione che, dopo l’iniziale sorpresa, genererà diverse reazioni… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)