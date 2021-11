Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 25 e venerdì 26 novembre 2021: Piril ed Engin scoprono di volere tutti e due una figlia femmina.

Aydan intende concedere a Kemal un’altra occasione e per festeggiare, la sera, si recano in un ristorante, lo stesso dove giungono anche Eda e Serkan. Lì arriva anche Puren, decisa a conquistare l’architetto.

Serkan e Eda, soli nel loro camper in riva al mare, rientrano in città per le prove del film che stanno girando.

Si fa molto sentire la gelosia di Eda per via dell’atteggiamento della prima attrice, Puren, verso Serkan.

