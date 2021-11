Love is in the air, anticipazioni 4 e 5 novembre: Serkan irrompe alle nozze di Eva e Deniz, troppo tardi?

Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 4 e venerdì 5 novembre 2021:

Eda, Ceren, Melo e Ayfer si preparano mentalmente per la giornata del matrimonio della Yildiz. Nel frattempo Aydan tenta in extremis di convincere Serkan a impedire in qualche modo le nozze di Eda e Deniz. Anche Ayfer, nonostante sappia che si tratta di una finzione, non accetta l’idea del matrimonio imminente di Eda e Deniz.

Aydan cerca di convincere Serkan a rivelare a Eda il suo amore prima che si sposi. Intanto Eda è preoccupata che il piano possa non funzionare.

Serkan, colpito durante una rissa, riacquista la memoria e intende recarsi al matrimonio per fermarlo. Intanto Aydan dice a Eda che ormai è come una figlia per lei.

Serkan arriva al matrimonio ma potrebbe essere troppo tardi: tutti scoprono che le nozze sono vere! A quel punto Aydan minaccia Deniz, che si scusa di fronte a tutti.

