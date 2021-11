Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di sabato 6 e lunedì 8 novembre 2021: Eda e Serkan in teoria possono fare progetti per il futuro, ma in pratica c’è ancora di mezzo Selin che vuole ostacolarli.

Eda si sveglia a casa di Serkan e trascorre con lui dei bei momenti, ma poi subentra la consapevolezza di dover pensare ad annullare il matrimonio tra Eda e Deniz.

Selin invita Deniz a continuare a lottare per riprendersi Eda, evitando di firmare i documenti dell’annullamento. L’uomo segue il consiglio della sua alleata.

Serkan chiede spiegazioni a Selin, con la quale è ovviamente molto risentito.

Eda e Serkan non riescono a mettersi in contatto con Deniz e si rendono conto che dovranno cercarlo di persona. Per fare ciò, Serkan chiede aiuto a Erdem.

Aydan si ritrova faccia a faccia con il suo primo amore Kemal, il quale ha appreso del divorzio tra i Bolat e intende dopo tanto tempo riprendere a corteggiare la sua vecchia fiamma.

