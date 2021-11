Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021: Kemal arriva a casa di Aydan per proporle un invito non proprio tradizionale. Ma la donna è ormai determinata a difendere il suo amore e la sua vecchia fiamma. Il team di Serkan, insieme a Eda, Figen e Melek, si ritrova a una festa, chi per affari chi per divertirsi. Data la tendenza di Serkan a evitare la folla, Eda coglie la palla al balzo e gli ricorda il loro accordo. Così condividono un momento intimo in cui Serkan suona per lei e si fa promettere che quella serata resterà un segreto tra loro due.

Melek sfrutta la sua vicinanza lavorativa con Selin per tenerla sotto controllo. Eda e Serkan vengono convinti a partecipare alle riprese di un improbabile film. La prima attrice dimostra subito una forte attrazione per Serkan, scatenando la gelosia di Eda. La sera, i due campeggiatori decidono di cenare nel vicino ristorante. Leyla usando i metodi più bizzarri per determinare il sesso dei nascituri, predice a Piril ed Engin che avranno un maschio.

Piril ed Engin, futuri genitori, scoprono di volere entrambi una figlia femmina. Aydan decide di concedere a Kemal un’altra occasione. Per festeggiare, la sera, vanno a cena in un ristorante, lo stesso dove arrivano Eda e Serkan. Per complicare ulteriormente la situazione, a fare loro compagnia spunta anche Puren, decisa a conquistare il bell’architetto.

Serkan e Eda, soli nel loro camper in riva al mare, tornano in città per le prove del film che sono impegnati a girare. Scoppia la gelosia di Eda per via dell’atteggiamento della prima attrice, Puren, nei confronti di Serkan.

Serkan si infuria perché Erdem, all’insaputa di tutti, ha dato il permesso alla troupe di girare negli uffici della Art Life. Engin e Piril, di ritorno dall’ospedale dove hanno saputo di aspettare una bambina, si imbattono in Ferit e ironizzano sulla carriera di attore di Serkan. Le prove della troupe si risolvono in una comica pantomima, alla fine della quale Serkan e Eda tornano al loro camper. Lì vengono raggiunti da Puren che, con uno stratagemma, ipnotizza Eda, intimandole di dimenticare Serkan. Eda finge di stare al gioco, e con lei Ayfer Aydan Piril e Engin, che nel frattempo l’hanno raggiunta presso il camper. Serkan però crede che Eda sia stata veramente ipnotizzata, e così quando lei, Engin, Piril, Aydan e Ayfer gli dicono di aver voluto fargli uno scherzo, si accorge di quanto sia spiacevole essere dimenticati dalla persona che si ama. Poi, nel camper, Eda trova per caso gli esiti degli esami medici di Serkan, scoprendo con sgomento la sua malattia.

