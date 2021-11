Love Is In The Air, anticipazioni 2^ stagione: SERKAN avrà una nuova corteggiatrice…

Potevano mai Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) non avere un’antagonista femminile? Assolutamente no: i nostri due protagonisti, nella seconda stagione di Love Is In The Air, dovranno infatti vedersela con Deniz Kolcu (Ayşe Akın), l’eccentrica proprietaria dell’albergo che dovranno ristrutturare.

Love Is In The Air, news 2^ stagione: Eda e Serkan, distanti per cinque anni

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto si verificherà quando Eda e Serkan si saranno ormai lasciati da cinque anni. Attraverso una serie di flashback, verrà infatti chiarito che Bolat ha preferito concentrarsi sul lavoro, una volta guarito dal tumore al cervello, mandando a monte la sua relazione con la Yildiz. Eda, nel frattempo, si sarà laureata in architettura e avrà dato alla luce la piccola Kiraz (Maya Basol), che sarà anche figlia di Serkan (quest’ultimo ignorerà però l’esistenza della piccola).

Comunque sia, il destino farà sì che Eda e Serkan possano rincontrarsi. E questo avverrà quando Piril (Başak Gümülcinelioğlu), a causa di un problema sorto al figlio Can (Ahmet Efe Metekoğlu), non potrà presentarsi ad un appuntamento di lavoro proprio con Deniz.

L’albergatrice, infatti, per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione del suo hotel avrà affidato un incarico a Piril, la quale per la parte paesaggistica avrà coinvolto Eda (con cui ha mantenuto i contatti nei cinque anni “saltati” dalla trama).

Love Is In The Air, trame 2^ stagione: Serkan fa di tutto per lavorare con Eda

Appena capirà che Eda sta lavorando al progetto, Serkan darà l’impressione di essersi pentito di avere troncato la relazione con lei e, anche se ormai saranno passati cinque anni dal “fattaccio”, farà di tutto per passare del tempo con la sua ex e poterla riconquistare. In ogni caso, l’aspetto avvenente di Serkan non passerà inosservato nemmeno a Deniz, che troverà qualsiasi tipo di pretesto per averlo attorno e cenare insieme a lui.

A dare una svolta alla storyline penserà Aydan (Neslihan Yeldan), che non vedrà di buon occhio un possibile riavvicinamento tra Serkan e Eda, sostenendo che anche il figlio, prima della rottura, ha sofferto per via dei numerosi litigi che si innescavano tra di loro.

Love Is In The Air, spoiler 2^ stagione: Deniz vuole conquistare Serkan

Tutto questo a che cosa porterà? Aydan instaurerà un rapporto d’amicizia con Deniz e farà in modo che possa sviluppare il suo interesse per il consanguineo. Tra le altre cose, la proprietaria dell’albergo sarà anche la cugina di Burak Balci (Sinan Helvacı), il gestore del bar della struttura, che invece proverà dei sentimenti piuttosto evidenti per Eda. Insomma, un ingarbugliato intreccio sarà presto servito… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

