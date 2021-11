Love Is In The Air anticipazioni: incredibile, SERKAN sarà ingannato da sua madre!

Appena accetterà di fare da padre alla piccola Kiraz (Maya Basol), presentandosi alla sua festa di compleanno vestito da astronauta, Serkan Bolat (Kerem Bursin) dovrà combattere contro le interferenze della madre Aydan (Neslihan Yeldan). Presa dalla voglia di essere presente nella vita della nipote, la “nonna” comincerà infatti a pensare che Eda non sia una madre all’altezza ed escogiterà una macchinazione per avere la bimba tutta per sé. Nelle puntate della seconda stagione di Love Is In The Air, l’inganno sarà dunque presto servito…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata del 18 e 19 novembre 2021

Love Is In The Air, trame: Aydan vuole la custodia esclusiva di Kiraz

Eh sì: le anticipazioni segnalano che Aydan non riuscirà a perdonare Eda per aver nascosto a Serkan (per ben cinque anni!) che era diventato papà. La signora Bolat arriverà dunque a pensare che la Yildiz non sia in grado di badare alle esigenze di Kiraz, motivo per cui vorrà avere la custodia esclusiva della bambina e si affiderà al fidanzato Kemal (Sinan Albayrak), imprenditore ma anche avvocato, per avere delle informazioni giuridiche in tal senso.

Tuttavia, Kemal farà presente fin da subito alla donna che per avviare tale procedimento legale è necessaria l’autorizzazione di Serkan, che al contrario non vorrà proprio saperne di avviare un procedimento giudiziario contro Eda: in cuor suo, infatti, il nostro protagonista spererà ancora di riconquistare la sua ex per formare una famiglia vera con lei e Kiraz. Partendo da ciò, Aydan deciderà quindi di mentire al suo stesso figlio per raggiungere lo scopo che si è prefissata…

Love Is In The Air, spoiler: Aydan inganna Serkan, ecco come

Un giorno Aydan presenterà infatti una documentazione a Serkan, facendogli presente che con la stessa sta semplicemente chiedendo al giudice che Kiraz possa avere, da quel momento in poi, il cognome paterno Bolat e non Yildiz, ossia quello di Eda. A quel punto, Serkan firmerà frettolosamente la richiesta, ciò perché vorrà passare la mattina con sua figlia, e così facendo cadrà nella vera e propria trappola di Aydan.

Possiamo dunque anticiparvi, come del resto già immaginerete, che la signora Bolat avrà fatto firmare in realtà a Serkan la richiesta di affidamento esclusivo di Kiraz. E, neanche a dirlo, non si preoccuperà di avvertire il consanguineo del particolare; anzi, la signora mentirà persino a Kemal dicendogli che Serkan è finalmente rinsavito e vuole lottare per ottenere la bimba tutta per sé. Una bugia in cui la donna coinvolgerà anche il “maggiordomo” Seyfi (Alican Aytekin) che, inizialmente restio, deciderà di aiutarla.

Love Is In The Air, news: anche Ayfer consulta un avvocato

Comunque sia, Aydan non sarà la sola che vorrà agire legalmente, visto che anche la “zia” Ayfer (Evrim Dogan) andrà da un avvocato per capire se esiste la possibilità che Aydan e i Bolat in generale possano rivendicare dei diritti su Kiraz. Insomma, Ayfer e Aydan si muoveranno in completa autonomia, non coinvolgendo Serkan e Eda nelle loro beghe.

Ma cosa succederà quando tutta la verità verrà a galla? Anche perché Eda potrebbe a un certo punto capire erroneamente che l’affidamento esclusivo è stato richiesto da Serkan, come effettivamente sembrerà grazie all’inganno di Aydan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)