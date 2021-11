Brutto spavento in arrivo per Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) nella seconda stagione di Love Is In The Air. Nelle prossime puntate della telenovela turca, i due protagonisti dovranno infatti correre in ospedale per salvare la figlia Kiraz (Maya Basol), che purtroppo andrà in shock anafilattico perché ingerirà inavvertitamente una merendina che contiene tracce di fragole (il frutto a cui è allergica). La storia che si verrà a creare porterà così a diversi colpi di scena…

Love Is In The Air, news: Serkan cerca di stabilire un rapporto con Kiraz

Come sapete, Serkan scoprirà dell’esistenza di Kiraz quando ormai avrà cinque anni. Ciò avverrà perché l’uomo, dopo aver sconfitto il tumore, avrà avuto paura di tornare ad ammalarsi, motivo per il quale avrà allontanato la Yildiz comunicandole con dei modi piuttosto burberi di non desiderare una famiglia con lei.

Comunque sia, una volta che accantonerà lo shock iniziale, Bolat vorrà essere presente nella vita della figlia e, nonostante le mille resistenze di Eda, allestirà anche una sorta di baby parking ala ArtLife per consentire a Kiraz e Can (Ahmet Efe Metekoğlu), il figlio di Piril (Başak Gümülcinelioğlu) ed Engin (Anil Ilter), di giocare durante gli orari di lavoro.

Così facendo, Serkan cadrà in un grosso errore, visto che la persona incaricata comprerà delle merendine alla fragola! Una delle stesse verrà così data inavvertitamente da Erdem (Sarp Bozkurt) ai due bambini…

Love Is In The Air, spoiler: Kiraz va in shock anafilattico

Il dramma non tarderà ad arrivare. Kiraz chiederà a Can se sente un po’ di fame e, per non disturbare i suoi genitori, scarterà la sopracitata merendina che le avrà dato Erdem e che avrà portato a casa.

Nel giro di qualche secondo, la bimba inizierà quindi a stare male e perderà i sensi, cosa che farà preoccupare tantissimo Eda e innescherà i sensi di colpa di Serkan, “colpevole” a suo dire di non aver controllato a dovere tutto il cibo che passava nel baby parking.

Fortunatamente Kiraz verrà soccorsa dai medici e, appena si risveglierà, chiamerà Serkan per la prima volta papà e lo ringrazierà per essere ritornato dallo spazio (questo perché Eda, al fine di giustificare la sua assenza, aveva detto alla figlia che il padre era un astronauta in missione).

Love Is In The Air, trame: Aydan e il sospetto su Serkan

Tuttavia, bisognerà fare attenzione anche a quello che intuirà Aydan (Neslihan Yeldan) mentre si troverà nella sala d’attesa dell’ospedale. La donna verrà infatti raggiunta dal fidanzato Kemal, che le dirà di essere allergico alle fragole proprio come Kiraz.

Visto che l’allergia coinvolgerà anche Serkan, Aydan comincerà dunque a unire i tasselli del puzzle, sopratutto perché avrà scoperto soltanto da pochi giorni di aver fatto l’amore con Kemal una sera di trent’anni prima!

La signora Bolat temerà così che Serkan sia in realtà figlio di Kemal e resterà sotto shock…