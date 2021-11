Nuovo e importante progetto per Francesco Arca. L’attore senese è ufficialmente entrato nel fortunato mondo dello scrittore Maurizio De Giovanni (autore di tanti titoli di successo tra i quali I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi) con la fiction L’ultimo spettacolo, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi giorni a Napoli, che fa da sfondo a tutte le opere letterarie dell’autore partenopeo.

Al momento non si hanno molti dettagli sulla trama ma possiamo dirvi che al centro della narrazione di questa nuova serie, prodotta da Palomar di Carlo Degli Esposti (la stessa casa di produzione de Il commissario Montalbano) e diretta da Monica Vullo, c’è la profonda crisi matrimoniale che vivono Alessandro Scudieri (Arca) e la moglie Paola (interpretata da Laura Adriani). L’uomo per non peggiorare la già delicata situazione con la consorte deciderà di lavorare di notte e sarà proprio il mondo notturno del capoluogo campano il cuore pulsante della storia.

Anche sul cast non si hanno molte notizie ma, grazie ad alcuni scatti postati dall’attore sui profili social, possiamo vedere che, oltre ad Arca e a Laura Adriani (presente anche nel cast di Cuori), nel parterre artistico figura Antonio Milo, il brigadiere Raffaele Maione de Il Commissario Ricciardi.

Ma, prima di vederlo protagonista di L’ultimo spettacolo (fiction che a quanto se ne sa dovrebbe essere destinata al prime time di Rai 1), nei primi mesi del nuovo anno Francesco Arca sarà accanto a Vanessa Incontrada nella nuova fiction Mediaset Fosca Innocenti, in onda nella prima serata di Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.