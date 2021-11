Da mesi è costretto a subire le sue crudeli angherie, ma ora è arrivato il momento di rispondere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) passerà infatti finalmente al contrattacco dando il via alla sua terribile vendetta contro Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Selina accetta di sposare Christoph! E Cornelius…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph scopre che Ariane ha avvelenato Selina

Ariane Kalenberg gli ha portato via tutto: soldi, aziende, Fürstenhof e persino la dignità. Nemmeno la più estrema delle umiliazioni a cui lo ha sottoposto la dark lady, però, è confrontabile con il dolore e la rabbia di vedere toccate le persone che ama…

Dopo aver quasi perso suo figlio Tim (Florian Frowein) per colpa della follia criminale di Ariane, Christoph non potrà sopportare l’idea che quest’ultima possa nuovamente giocare con la vita dei suoi affetti.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando Maja (Christina Arends) gli confiderà di sospettare che la Kalenberg abbia avvelenato Selina (Katja Rosin), la rabbia dell’albergatore esploderà in tutta la sua potenza! Le parole della ragazza riporteranno infatti alla luce tutta l’angoscia provata da Saalfeld mesi prima, quando Selina lottò a lungo tra la vita e la morte.

Nonostante gli sforzi dei medici, all’epoca non fu mai chiarita la causa del malore della von Thalheim, nonostante i sospetti di Christoph si fossero concentrati su Ariane. Ed ora quei sospetti diventeranno certezze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa credere ad Ariane di essere malata

A Christoph basterà condurre qualche indagine con l’aiuto del fidato Schulz per trovare indizi sempre più concreti sulla reale colpevolezza di Ariane nell’avvelenamento di Selina. Purtroppo per lui, però, la dark lady scoprirà le sue intenzioni e gli farà chiaramente capire di essere un passo avanti a lui.

Ebbene, la rabbia per non poter smascherare l’atto criminale della Kalenberg porterà Saalfeld a prendere una strada molto pericolosa: vendicarsi ripagando la crudele donna con la sua stessa moneta! E per ottenere la propria vendetta l’albergatore elaborerà un piano tanto ardito quanto crudele…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Con l’aiuto di un medico corrotto, Christoph inizierà a somministrare ad Ariane dei farmaci che le provocheranno dei sintomi identici a quelli provocati da un tumore al cervello. L’obiettivo di Saalfeld sarà infatti far credere alla Kalenberg di essere malata terminale!

Christoph riuscirà a portare a compimento il proprio piano? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.