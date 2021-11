Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 28 novembre a sabato 4 dicembre 2021:

Maja confida a Christoph di sospettare che qualche settimana addietro Ariane abbia avvelenato Selina con una sostanza rara originaria del Sudafrica. Saalfeld decide di andare a fondo alla cosa e ha già un’idea su come mettere sotto pressione la Kalenberg…

Max ha bisogno di soldi per poter riparare la sua mountain bike e chiede un anticipo sullo stipendio. Per lui, però, le chance di ottenerlo sembrano molto limitate. Proprio negli stessi istanti viene rubato il portafoglio di Cornelia…

Michael e il Dr. Kamml si sfidano per il posto di primario. Inizialmente le cose sembrano mettersi bene per Niederbühl, ma poi Hildegard annuncia la decisione del collegio votante…

Dopo la firma di Rosalie per dare il via libera all’edificabilità del terreno boschivo, possono finalmente partire i lavori per la costruzione dell’hotel benessere. Erik e Ariane sono ormai vicini al trionfo!

Max viene sospettato del furto del portafoglio di Cornelia e la situazione non fa che peggiorare quando il fitness trainer si rifiuta di aprire il proprio armadietto davanti a Robert e alla Holle…

Cornelius fa sempre più fatica a sopportare la vista di Christoph e Selina insieme. Quando si lamenta con Maja, quest’ultima gli fa notare che è lui stesso responsabile per la situazione che si è creata al Fürstenhof. Tra i due scoppia una violenta lite…

Per non preoccupare Maja, Christoph le assicura che Ariane non ha avvelenato Selina. Contemporaneamente, però, l’albergatore chiede al fidato Schulz di scoprire dove la Kalenberg si è procurata il veleno. La dark lady, però, scopre le sue intenzioni…

Max finisce per aprire il suo armadietto di fronte a Robert, dimostrando di non essere il ladro. Tra gli oggetti del fitness trainer, però, Saalfeld nota una foto di Vanessa! Nel frattempo il portafoglio di Cornelia viene ritrovato nella stanza di un ospite fisso del Fürstenhof…

Michael organizza una festa di compleanno a sorpresa per Rosalie, che – ignara di tutto – pianifica invece una serata per sole donne. Un punto fondamentale del suo programma politico, infatti, era esporsi per la popolazione femminile e la Engel spera in questo modo di poter riabilitare la sua immagine. Dopo la sua firma per l’hotel benessere, infatti, gira voce che la neo-consigliera regionale si sia lasciata corrompere…

Dopo aver raccolto delle prove sui crimini del Dr. Kamml, Christoph mette quest’ultimo di fronte ad un ricatto: se non vuole venire radiato, dovrà procurargli dei medicinali che provocano sintomi simili ad un tumore cerebrale!

Florian ricorda a Cornelius quanto Maja ha sacrificato per amor suo. Mosso dalle parole del guardacaccia, l’uomo chiede perdono alla figlia e le spiega di aver deciso di fermarsi al Fürstenhof il tempo necessario per trovare le prove della propria colpevolezza. Poco dopo, però, per lui la situazione diventa pericolosa…

La serata per sole donne organizzata da Rosalie si rivela un enorme fallimento: solo poche persone si presentano infatti all’evento. Quando la donna torna a casa, però, la attende una sorpresa…

Ariane sorprende Christoph mentre quest’ultimo mette una strana polvere nel suo caffè. Per fugare i dubbi della donna, l’albergatore è costretto a bere lui stesso un sorso…

Mentre Ariane pretende che Rosalie tenga un discorso in occasione dell’inizio dei lavori, Erik festeggia l’abbattimento del primo albero. Florian, invece, è di tutt’altro umore…

