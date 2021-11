Non farà in tempo a elaborare la prima rivelazione traumatica che arriverà un altro shock. Poco dopo aver scoperto che suo marito Cornelius (Christoph Mory) è ancora vivo, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Selina von Thalheim (Katja Rosin) scoprirà infatti che la sua migliore amica è davvero una criminale…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre che Cornelius è vivo

Per quattro anni ha pianto la scomparsa del suo grande amore e padre dei suoi figli. Peccato che si tratti solo di una bugia! Mentre Selina tentava faticosamente di riprendersi da quel terribile lutto, infatti, a sua insaputa il “defunto marito” Cornelius era in realtà vivo e vegeto e approfittava del fatto che tutti lo credevano morto per indagare nell’ombra nella speranza di trovare i veri colpevoli di una truffa finanziaria di cui fu ingiustamente accusato.

Ebbene, come sappiamo le indagini hanno condotto l’uomo proprio al Fürstenhof, dove si è presentato con un nome falso – Lars Sternberg – e un nuovo volto. Grazie ad un intervento di chirurgia plastica al volto, Cornelius si è infatti reso irriconoscibile, tanto che nemmeno Selina ha capito chi fosse.

I mai svaniti sentimenti per la moglie, però, porteranno l’uomo ad abbassare la guardia, fino a commettere un’imprudenza che gli costerà cara. Dopo aver scoperto che il collega è a conoscenza di informazioni riservate sul suo conto, Selina intuirà infatti finalmente l’incredibile verità: il misterioso Lars Sternberg altri non è che il marito che credeva defunto da anni!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre la verità su Ariane e Cornelius

Inutile dire che per la donna si tratterà di un vero e proprio shock. Appena ripresasi dalla realizzazione del fatto di non essere vedova, la von Thalheim verrà però colpita anche dalla delusione per la mancanza di fiducia dimostratale sia dal marito che dalla figlia.

Sia Cornelius che Maja (Christina Arends), infatti, le hanno mentito per anni, lasciando che soffrisse in silenzio per un lutto che non aveva in realtà mai subito. Non c’è dunque da stupirsi se Selina si rifiuterà di ascoltare le giustificazioni del marito, cercando invece rifugio tra le braccia di Christoph (Dieter Bach).

Da sempre legatissima al padre, Maja cercherà in ogni modo di mediare tra i genitori e spiegherà alla madre tutta la storia, inclusi i dettagli dolorosi. Sarà così che Selina scoprirà che non solo Cornelius è realmente innocente, ma che ha perso la possibilità di scagionarsi per colpa di Ariane (Viola Wedekind)!

E a quel punto la von Thalheim capirà ciò che Christoph ha provato a dirle da tempo: la Kalenberg è una criminale! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

