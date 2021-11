Un posto al sole: AMATO D’AURIA (Vittorio) lascia la soap dopo tanti anni?

Nonostante le linee narrative più drammatiche tengano banco nelle attuali puntate di Un posto al sole, sta tornando in prima linea la trama “leggera” dell’attrazione tra Vittorio Del Bue e Speranza Altieri (Mariasole Di Maio). Nei mesi scorsi c’era già stato un “primo round” con il triangolo tra Speranza, Vittorio e Samuel (Samuele Cavallo): quest’ultimo ne era uscito sconfitto e Speranza alla fine aveva preferito lasciare Napoli per un po’.

Ora la giovane parente di Mariella (Antonella Prisco) è tornata in scena ma il sentimento che la lega al figlio di Guido (Germano Bellavia) è ora in un certo senso ostacolato proprio dal Del Bue senior: l’uomo infatti ha promesso al terribile Espedito (Antonio Conte), padre di Speranza, che vigilerà sulla ragazza. Ciò ovviamente rende difficile che Vittorio possa avere margini di manovra molto ampi con la sua nuova fiamma!

Insomma, la nascente love story tra Vittorio e Speranza non s’ha da fare? Tra qualche tempo scopriremo come andrà a finire, ma – a guardare i social – le prospettive non sembrano essere felicissime. E ciò non tanto per esigenze di trama ma per via di una possibile novità destinata a sorprendere non poco i fan di Upas.

Su Instagram, infatti, pochissimi giorni fa l’attore Amato D’Auria, che presta il volto a Vittorio Del Bue, ha pubblicato una serie di immagini che a dire il vero sembrano essere alquanto inequivocabili: ci sono alcune foto-ricordo “vintage” di Un posto al sole (per quei pochi che non lo sapessero, Amato interpreta Vittorio sin da piccolo), l’attestazione di uscita dal set nella giornata di giovedì 11 novembre poco dopo le 18 (come fosse la classica “data da ricordare”) e, soprattutto, uno scatto di Amato con un taglio di capelli cortissimo.

Se a tutto ciò si aggiungono la frase “Ciao ciao grazie” e alcuni commenti lasciati dai colleghi, si è autorizzati a pensare che per D’Auria da giovedì sera possa essere iniziato un nuovo capitolo di vita e che tale capitolo non preveda più (almeno per ora) la partecipazione al programma di cui è stato protagonista per tantissimi anni. Staremo a vedere…

