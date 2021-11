Un posto al sole, anticipazioni 10 novembre: l’intuizione di DIEGO GIORDANO

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 10 novembre 2021: Il carattere non facile di Riccardo (Mauro Racanati) inizia a creare qualche problema con Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Un’intuizione di Diego (Francesco Vitiello) potrebbe rappresentare una svolta nel caso dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini).

Marina (Nina Soldano) è ormai a un bivio, tra le avances di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e il desiderio di far uscire il marito Fabrizio (Giorgio Borghetti) dal tunnel in cui si trova.

Vittorio (Amato D’Auria) e Samuel (Samuele Cavallo) sono felici per via dell’annunciata partenza di Espedito (Antonio Conte), il padre di Speranza (Mariasole Di Maio). Guido (Germano Bellavia), però, a questo proposito riceve un inaspettato quanto scomodo incarico che non sarà facile da gestire…

