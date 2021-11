Un posto al sole, anticipazioni 29 novembre: Niko e Alberto preoccupano Renato sempre di più

Lunedì 29 novembre 2021, Un posto al sole ci propone un problema da affrontare, una volontà di tirarsi fuori e un turbamento sempre crescente.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Clara tra Alberto e Patrizio, chi vince?

Vediamo dunque cosa accadrà nei dettagli:

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 29 novembre 2021

Rossella (Giorgia Gianetiempo) deve affrontare la crisi sentimentale dei genitori, il cui matrimonio sembra giunto al capolinea.

Guido (Germano Bellavia) cerca di non farsi coinvolgere dalle dinamiche sentimentali di Vittorio (Amato D’Auria) e Speranza (Mariasole Di Maio), ma ciò sarà difficile anche per via di una notizia inaspettata che riceverà Vittorio.

Renato (Marzio Honorato) è sempre più turbato per via dell’evidente crescita del sodalizio lavorativo tra Niko (Luca Turco) e Alberto (Maurizio Aiello).

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)