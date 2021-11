Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre 2021: Rossella farà i conti con la crisi sentimentale dei genitori, che pare giunta a un punto di non ritorno. Guido proverà a tirarsi fuori dalle dinamiche sentimentali dei ragazzi, ma non sarà facile, anche a causa di un’inattesa notizia che riceverà Vittorio. Renato assiste, sempre più indispettito, alla crescita del nuovo sodalizio professionale tra Niko e Alberto.

La decisione presa da Michele e Silvia avrà forti ripercussioni su Rossella che, pur restando lucida dal punto di vista lavorativo, nel contesto familiare faticherà a controllare l’emotività. Nonostante sia Guido che Patrizio tenteranno di dissuaderlo, Vittorio sembra deciso a superare ogni remora con Speranza. Renato continua a tenere la guardia alta nei confronti di Alberto, Niko sembra invece cominciare a fidarsi di lui, ma forse sta facendo un errore.

Marina cerca di arginare l’inquietudine di Fabrizio per una grave problematica emersa al pastificio. Lara e Ferri sembrano minacciati da una misteriosa presenza. La gestione di un’emergenza ospedaliera farà riflettere Rossella sul proprio futuro professionale. Vittorio preserverà i sogni romantici di Speranza o la manderà in crisi?

Marina cerca di calmare Fabrizio, molto nervoso per il problema relativo al lancio del nuovo formato di pasta. L’uomo misterioso che ha seguito Roberto e Lara sembra avere un passato con la donna. Rossella informa il padre della sua decisione sul fronte professionale, ma gli fa anche una proposta che avrà degli effetti negativi su Silvia. Intenzionato a rimanere a Napoli per stare vicino a Chiara, Nunzio le fa una proposta spiazzante.

Nunzio è accanto a Chiara in questo difficile momento, ma la vicinanza della sua ex non sembra lasciarlo indifferente. Lei, intanto, sembra celare qualcosa che non riesce a darle pace. Turbata da un incontro inatteso quanto significativo, Lara ripensa alla sua vecchia vita. Silvia patisce la distanza emotiva che le impone Rossella. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

