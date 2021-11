Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021: Rossella e Riccardo riusciranno a fermare Mattia, ormai fuori controllo, e a convincerlo ad abbandonare i suoi insani propositi? Marina apprende che Lara è tornata a Napoli. Visti gli ammonimenti del padre, Vittorio si sente costretto a comportarsi con Speranza in modo del tutto diverso da come avrebbe voluto.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: terribile incidente, padre e figlia gravemente feriti

Susanna e Niko attendono di poter vivere pienamente il loro amore. Sebbene cerchi di concentrarsi soprattutto sul proprio matrimonio, Marina si ritroverà a fronteggiare l’ennesima provocazione di Roberto.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram ( entrando da QUI )

Michele, nonostante qualche perplessità su Chiara, sembra pronto a tornare in radio, ma un evento improvviso e drammatico potrebbe cambiare le carte in tavola. Ferri, spalleggiato da Lara, tenta per l’ennesima volta di manipolare Marina, ma le cose non sembrano andare secondo i suoi piani. Il ritorno a casa di Susanna sancisce finalmente la fine di un incubo.

In preda a un’irrazionale paura dell’abbandono, Irene compirà un gesto azzardato che potrebbe metterla in pericolo. Dopo il drammatico incidente d’auto in cui è stata coinvolta insieme al padre, Chiara dovrà sottoporsi a un intervento d’urgenza mentre le condizioni di salute di Petrone appaiono molto gravi. Divisa tra l’affetto per Ornella e il sentimento crescente verso Riccardo, Rossella dovrà fare i conti con il difficile carattere del giovane medico. Silvia confida a Guido di temere che sua figlia non l’abbia ancora perdonata per il tradimento con Giancarlo.

È un’altalena di emozioni per Filippo che, dopo la grande paura vissuta per la fuga di Irene, sta per vedere nuovamente stravolta la sua vita. Nunzio corre a Napoli per stare accanto a Chiara, sconvolta dopo il terribile incidente. Niko, allo studio, è sempre più sotto pressione. Alberto continua a cercare lavoro.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.