Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 18 novembre abbiamo visto nella parte finale una telefonata tra Franco (Peppe Zarbo) e Nunzio (Vladimir Randazzo), durante la quale il giovane ha asserito di voler immediatamente tornare a Napoli. In effetti le cose andranno proprio così e, come del resto era già chiaro dalle anticipazioni, il Cammarota già stasera ripiomberà in città! Il motivo, per chi non l’avesse ancora capito, è di ordine sentimentale…

Nunzio, infatti, vuole stare accanto a Chiara (Alessandra Masi) nel difficilissimo momento che quest’ultima sta vivendo: nei più recenti episodi, infatti, la ragazza è stata coinvolta in un terribile incidente in cui suo padre ha tragicamente perso la vita.

Se seguite Upas da tempo, già sapete che i due ragazzi hanno avuto diversi anni fa un’intensa e contrastata storia d’amore, poi finita male. Che ora ci sia la possibilità di recuperare il loro legame? C’è da aggiungere che Nunzio e Chiara si erano già rivisti durante il loro fugace ritorno di qualche mese fa e che – a dirla tutta – tra le righe si era già notato come ci fosse ancora della “chimica” ad unirli; tuttavia entrambi i personaggi erano usciti di scena dopo poco tempo dal loro rientro e quindi di eventuali sviluppi amorosi non si è parlato più.

Stavolta sembra di capire che la permanenza a Napoli di Nunzio sarà di maggior durata e quindi chissà che non ci sia il tempo per far rifiorire la sua relazione con Chiara! Sarà davvero così?

Staremo a vedere, ma vi anticipiamo che il contesto in cui si muoverà la vicenda sarà alquanto problematico: più andranno avanti le puntate e più ci renderemo conto che questo incidente (mortale per il papà della Petrone) ha qualcosa di non chiaro, tanto che Chiara sembrerà manifestare dei sensi di colpa sempre maggiori. Cosa sarà successo in realtà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

