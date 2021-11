Un posto al sole anticipazioni: terribile incidente, padre e figlia gravemente feriti

Si è spesso scontrata con Michele Saviani (Alberto Rossi) a causa della sua forte personalità, costringendo il giornalista, a causa del suo carattere spigoloso, a lasciare dopo tanti anni l’impiego in radio. Parliamo di Chiara Petrone (Alessandra Masi), la giovanissima e determinata direttrice di Radio Golfo 99, che nelle prossime settimane tornerà al centro delle trame di Un Posto al Sole dopo alcuni mesi di assenza.

Deciso a riprendere in mano la sua vita, Michele apparirà disposto a mettere da parte gli antichi dissapori con Chiara pur di riprendere a svolgere l’amata professione. La Petrone, dal suo canto, anche in questa circostanza non sembrerà disposta a scendere a compromessi con il Saviani. Tutto però prenderà una piega decisamente diversa a seguito di un terribile e inatteso episodio che sconvolgerà per sempre la vita della ragazza.

Un posto al sole spoiler: l’incidente di CHIARA fa tornare NUNZIO a Napoli

A scombussolare i piani di Michele sarà un drammatico incidente stradale che vedrà coinvolta proprio Chiara insieme al padre Giancarlo, conosciuto dai telespettatori della soap per la sua lunga storia d’amore con Marina Giordano (Nina Soldano), risalente alle scorse stagioni. Padre e figlia rimarranno dunque gravemente feriti e si troveranno a lottare in ospedale in bilico tra la vita e la morte. La situazione apparirà infatti molto grave fin da subito e, in particolare, Chiara dovrà sottoporsi a un intervento d’urgenza pur di vedersi salva la vita. Quale sarà invece il destino di papà Giancarlo?…

Quel che è certo è che l’angoscioso evento farà da preludio all’atteso ritorno di un altro storico personaggio della telenovela, in passato molto legato alla giovane Petrone…

Eh sì. Come vi avevamo anticipato da tempo, si tratta di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo), che negli scorsi mesi è stato protagonista di una trama al cardiopalma che l’aveva visto invischiato in un pericoloso giro di gioco d’azzardo e bische clandestine. Il giovane, come ricorderanno gli appassionati della soap opera partenopea, è stato legato sentimentalmente a Chiara, con la quale aveva dato vita a una romantica storia d’amore conclusasi solamente a causa del diverso status sociale dei due innamorati.

Il Cammarota, non appena verrà a conoscenza dello stato di salute della sua ex fidanzata, si precipiterà a Napoli per stare al fianco della donna verso la quale – evidentemente – prova ancora dei sentimenti. Attenzione dunque alla puntata del 17 novembre che darà inizio a questa nuova avvincente storyline. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

