Una vita, anticipazioni 11 e 12 novembre: BELLITA abusa del farmaco!

Anticipazioni puntata 1275 di Una vita di giovedì 11 e venerdì 12 novembre 2021: Bellita abusa del farmaco che le ha dato il dottore e, nonostante le renda la voce stridula, continua a ignorare le sue istruzioni.

Marcos preferisce non partire per il Messico e continuare a corteggiare Felicia.

Anabel dice a Camino di aver preso l’iniziativa con Miguel e di averlo baciato.

Armando comunica a Liberto che andrà via per una lunga missione segreta e gli chiede di stare vicino a Susana, ma anche di mantenere il riserbo.

Liberto confida a Ramon e Josè Miguel di essere in ansia per come Genoveva sta tentando di manipolare Felipe, ma loro non sono dello stesso avviso.

Felipe è in procinto di essere dimesso e Genoveva, avendo paura che in casa possa recuperare la memoria, gli chiede di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale; successivamente la donna invita Velasco e gli dice che suo marito è vicino alla morte.

