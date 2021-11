Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021: Genoveva decide di portare Felipe in una stazione termale, lontano da amici e conoscenti. Nonostante le cure del dottor Puerta, Bellita resta senza voce e non riesce più a cantare. Antonito viene eletto deputato del parlamento spagnolo, ma secondo Ramon da quando ha ottenuto l’incarico è diventato uno spaccone presuntuoso. Susana scopre che Armando deve partire per una missione diplomatica segreta.

Laura racconta a Genoveva di temere per la propria vita e per quella della sorella, ma la donna le dice di non preoccuparsi e di attenersi al piano. Casilda, Alodia e le altre domestiche donano i loro risparmi a Jacinto. Grazie ai soldi raccolti, l’uomo potrà comprare un biglietto del treno per Marcelina che vorrebbe far visita allo zio malato. Dopo aver parlato con Genoveva, Velasco è convinto che Felipe sia in fin di vita.

Genoveva rassicura Laura dicendole che è stata lei a mettere in salvo Lorenza. Alodia riferisce a Josè Miguel di aver visto Puerta con un losco individuo. Dominguez scopre che il tonico di Bellita, in realtà, non è una medicina. Marcelina ringrazia gli amici della soffitta per la colletta che le permetterà di andare a dire addio allo zio Fulgencio. È il compleanno di Camino: la festeggiata e Anabel fanno incontrare Marcos e Felicia.

Marcos Bacigalupe fa una proposta a Felicia. Maite, inaspettatamente, si presenta alla porta di Camino. Velasco si reca a casa di Genoveva per una cenetta romantica. La Salmeron, in combutta con Laura, avvelena lo champagne, ma Velasco non ci casca e ordina a Genoveva di bere dal suo bicchiere.

Maite promette a Camino che nulla potrà più separarle. Roberto e Sabina parlano di un misterioso piano per abbattere una parete della cantina del ristorante, agendo all’insaputa di Miguel e del vicinato. Josè Miguel ha saputo che il tonico di Puerta non vale nulla, ma nessuno sa come rintracciare il truffatore; Alodia, però, viene a sapere che anche Jacinto si è appena fatto raggirare dal finto dottore e lo comunica ai Dominguez, dando loro una pista per acciuffarlo.

