Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre 2021: Alla vigilia del concerto, Susana fa dei commenti velenosi sul vestiario e sul repertorio di Bellita, gettandola nello sconforto. Liberto sta per dire la verità a Felipe, ma Ramon lo interrompe e corrobora la versione di Genoveva, dando del loro matrimonio una descrizione idilliaca; Liberto, in privato, tenta di farlo rinsavire, ma Ramon resta convinto che sia la cosa migliore da fare. Più tardi Genoveva vede Felipe parlare con Laura per strada.

Genoveva vede Felipe parlare con Laura e consegnarle una busta. L’avvocato rassicura la moglie dicendole che ha incontrato Laura per caso e l’ha avvicinata per salutarla. Laura comunica a entrambi che sta per partire per la Germania con sua sorella. Lolita si rifiuta di agghindarsi per l’intervista di Antonito. Il neo deputato, allora, chiede a Casilda di fingersi sua moglie. Felicia sorprende Camino mentre prepara le valigie e la incoraggia a partire augurandole di essere felice.

Maite si palesa in soggiorno davanti a Felicia, che le chiede se ha fatto buon viaggio. Camino è sconvolta e chiede spiegazioni. E così Maite racconta a Camino che è stata proprio Felicia a rintracciarla a Parigi e a chiederle di venire a prenderla. Con l’aiuto di José Miguel, Alodia, Casilda e Jacinto, Bellita ritrova il coraggio per cantare in pubblico, ma a pochi minuti dallo spettacolo la voce sparisce.

Per Bellita è arrivato il momento di esibirsi. Dopo un attimo di panico iniziale, la cantante prende coraggio e regala agli spettatori una magnifica performance. Quando torna a casa, riceve una lettera da parte della casa reale. Anabel cede all’insistenza di Miguel e accetta di cenare insieme al ristorante di Roberto. I due si baciano di nuovo e il ragazzo vorrebbe formalizzare la relazione.

Felicia apre il suo cuore a Camino e le dice che non interferirà più nel suo rapporto con Maite. Di fronte alla commozione di Felicia, Camino la perdona. Quando le due ragazze si ritrovano da sole, decidono di partire il prima possibile per Parigi. Genoveva teme che Mendez abbia confessato a Felipe la verità, ma il marito la tranquillizza dicendole che preferisce non sapere nulla. Più tardi, la donna vede un uomo con il volto coperto uscire di corsa dal palazzo di Acacias 38 e cerca di fermarlo.

Lolita mal tollera le attenzioni che il vicinato riserva ad Antonito e rinfaccia al marito di trascurare i suoi doveri di padre. Marcos riceve una misteriosa telefonata da parte dell’ambasciata messicana. Bellita non riesce a decidere se ignorare o no i consigli del medico e accettare l’invito del re di Spagna a esibirsi a palazzo reale, ma l’arrivo di un telegramma di Cinta potrebbe indurla a una scelta obbligata. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

