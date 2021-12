Beautiful, anticipazioni 10 dicembre: FINN viene turbato da THOMAS

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 10 dicembre 2021:

Finn (Tanner Novlan) è turbato dall’astio che Thomas (Matthew Atkinson) prova per Liam (Scott Clifton): lo stilista non lo perdonerà mai per aver ripetutamente fatto soffrire Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e per il suo continuo tira e molla tra lei e Hope (Annika Noelle).

Thomas è chiaramente provato dagli episodi allucinatori che lo stanno colpendo. Il ragazzo nasconde la sua confusione, ma Finn è sorpreso che, stando a Thomas, Hope gli abbia detto di volere lui e non suo marito Liam.

Liam ancora non si fida di Thomas…

