Recentemente, Jacob Young (ex Rick Forrester) ha espresso dichiarazioni molto ferme sul perché, qualora se ne dovesse presentare la possibilità, non tornerà a Beautiful. Negli ultimi anni, come vi abbiamo riportato in passato, l’attore più volte si è dimostrato critico nei confronti della soap, a seguito della sua silenziosa uscita di scena.

Young ha interpretato il primogenito di Brooke Forrester dal 1997 al 1999, per poi tornare nel 2011. Infine, nel 2018, Rick Forrester è uscito di scena, e, come spesso accade, ciò è avvenuto senza una storyline o un espediente che, quanto meno, mettesse in risalto l’addio del personaggio: semplicemente, dopo una progressiva perdita di importanza, ha smesso di apparire in video. Solo tramite i dialoghi di chi è rimasto, si è saputo che Rick si era trasferito di nuovo a Parigi, finendo per divorziare da sua moglie Maya. Young non apprezzò e non ne ha fatto mai mistero.

L’interprete a distanza di tempo è tornato sulle sue motivazioni, in un periodo in cui è comunque impegnato professionalmente tra film per la tv, la musica e partecipazioni a serie tv quali The Walking Dead e High School Musical – La Serie.

“Sono stato nella soap due volte, ho apprezzato l’esperienza e poter lavorare con tanti colleghi. Ma semplicemente non c’era abbastanza lavoro“. L’attore, insomma, è tornato a criticare la tendenza dell’attuale regime autoriale di Beautiful a focalizzarsi in modo ossessivo su solo una o massimo due trame alla volta. Ciò, ovviamente, esclude buona parte del cast, specie in una soap opera che, al contrario delle altre americane, dura solo 18 minuti o poco più. “Voglio qualcosa di solido, un impegno coerente e continuativo: invece uno finisce per sparire dalla scena, magari comparendo una volta al mese e poi più niente“.

Jacob ha fatto anche un esempio, non focalizzandosi dunque solo sulla propria esperienza ma citando Courtney Hope, interprete della giovane Sally Spectra (con cui peraltro lui non ha mai recitato a Beautiful). L’attrice, dopo l’ingloriosa uscita di scena dal mondo dei Forrester, è stata subito ingaggiata in Febbre D’Amore, dove continua ad interpretare la rossa stilista, che ha ripreso una nuova vita lontano da Los Angeles. “Ha avuto il benservito. Era probabilmente, a mio parere, la miglior attrice dello show all’epoca e non le hanno mai dato il dovuto spazio“.

Insomma, se il figlio di Eric e Brooke tornerà mai sulla scena, ad oggi è difficile pensare che sarà nuovamente Jacob Young ad interpretarlo. Ma se arrivasse l’occasione, ci ripenserebbe? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

