Anticipazioni Beautiful: KELLY e BETH dovrebbero avere la stessa età ma…

La frequenza con cui in pochi anni Liam Spencer si è mosso tra Hope Logan e Steffy Forrester ha spesso fatto ironizzare i fan di Beautiful su come la soluzione poteva essere un harem per il giovane, libero così di avere più mogli! In qualche modo, le battute ad un certo punto sono diventate realtà. In meno di un anno Liam è riuscito ad avere una figlia con entrambe: Kelly, il cui concepimento è stato adombrato da una paternità incerta tra lo stesso Liam e suo padre Bill, e poi a distanza di sei mesi la nascita di Beth.

Quest’ultima è nata da una notte d’amore tra Hope e Liam, quando quest’ultimo – ingannato da Bill sull’esistenza di una relazione clandestina con Steffy – aveva deciso dopo mesi di incertezze di avviare un divorzio, rifugiandosi tra le braccia della giovane Logan. Scoperta la verità, e nata Kelly, il ragazzo era tornato da Steffy, programmando di risposarla. A quel punto, l’inaspettata lieta notizia della gravidanza di Hope…

Beautiful, anticipazioni italiane: Kelly, la rivedremo cresciuta…

Beth è stata poi al centro di un classico delle soap opera: un drammatico scambio di culle! Risolta quella trama, entrambe le sorelline si sono viste sempre meno, complici anche i rigidi protocolli sanitari adottati dalla produzione di Bold & Beautiful durante il primo inverno della pandemia da Covid-19.

Quando, a breve, Kelly rispunterà in carne e ossa nelle puntate italiane, la troveremo un po’ cresciuta dall’ultima volta, tanto da essere descritta come una bambina di ormai quattro anni (le puntate in questione risalgono al 2020 negli USA, mentre la sua nascita era avvenuta a metà 2018). Niente di anomalo fin qui: le crescite veloci, con il rischio di perdere le proporzioni anagrafiche tra le generazioni, sono un elemento tipico delle soap opera americane, desiderose di sfruttare quanto prima le nuove generazioni.

Beautiful, anticipazioni americane: Beth è “rimasta piccola”…

A lasciare perplessi i telespettatori d’oltreoceano, invece, è stato il fatto di usare un diverso metro per quanto riguardasse la crescita di Beth. La bambina è riapparsa in America solo di recente (in occasione delle puntate natalizie), ma già nei mesi precedenti si era avuta l’impressione dai dialoghi dei personaggi che si continuasse a parlare di una neonata.

E, infatti, quella comparsa in video è stata una bimba molto più piccola di Kelly. Nonostante tra le due, in teoria, intercorrano solo sei mesi, la figlia di Steffy cammina, parla e tra un po’ quasi potrà scrivere, mentre quella che dovrebbe essere una sorella coetanea è una bimba che di anni forse ne avrà due scarsi!

Semplice errore o, come in molti telespettatori hanno ipotizzato, c’è stata la volontà di dilatare la differenza d’età sperando che il pubblico dimentichi il comportamento promiscuo di Liam, che lo ha portato a mettere incinte due donne a così breve distanza di tempo? In molti, però, scommettono che tutto ciò verrà prima o poi corretto: succederà quando, magari, le due sorelle diventeranno adulte e… pronte a contendersi lo stesso ragazzo?