Lunedì 13 dicembre 2021 su Rai 1 vedremo la quarta puntata della fiction Blanca, con Maria Chiara Giannetta. Ecco anticipazioni e trama del quarto episodio, intitolato Blu profondo.

Blanca (Giannetta), Liguori (Giuseppe Zeno) e Bacigalupo (Enzo Paci) si occupano di trafficanti di reperti nazisti. A giudicare dalle apparenze, pare che a dirigere questo traffico illecito sia Lorenzo, un giovane ex spacciatore che ora gestisce il diving center appartenente alla famiglia della sua ragazza. Blanca indaga per capire se Lorenzo sia cambiato in meglio (come lui dice) oppure no…

Blanca intanto è sentimentalmente divisa sempre più tra Liguori e Nanni, quest’ultimo interpretato da Pierpaolo Spollon. E in una recente intervista, Spollon ha dichiarato appunto che il suo personaggio “esplode” a partire dalla quarta puntata; quindi, proprio con l’episodio in onda il 13 dicembre lo vedremo diventare più importante ai fini della trama.

Una strana e misteriosa figura si introdurrà in casa di Blanca per spiarla…

