Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 20 dicembre: Stefania non dice tutto a Gemma…

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di lunedì 20 dicembre 2021: Gemma (Gaia Bavaro) tiene per sé il segreto riguardo il pastorello Benino e su chi glielo ha regalato.

Armando (Pietro Genuardi) e Agnese (Antonella Attili) finalmente possono vivere i loro sentimenti senza sentirsi in colpa.

Salvatore (Emanuel Caserio) tenta di fare pace con Anna (Giulia Vecchio), ma la Imbriani non vuole saperne.

L’arrivo del natale porta ad Adelaide (Vanessa Gravina) una sensazione di malinconia, poiché sia Marta che Riccardo sono lontani.

Vittorio (Alessandro Tersigni) affianca Stefania (Grace Ambrose) a Marco (Moisè Curia) per l’intervista a un’attrice famosa, ma la giovane Colombo tuttavia preferisce non confidare questa collaborazione alla sorellastra Gemma per evitare di farla ingelosire.

