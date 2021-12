Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 6 dicembre: Armando cosa dirà a Salvatore?

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di lunedì 6 dicembre 2021:

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6: ma NINO vuole ancora farsi prete? Anticipazioni

Irene (Francesca Del Fa) è triste per colpa di Stefania (Grace Ambrose), visto che la giovane ha deciso di trasferirsi a casa del padre, e per questo motivo non si presenta al lavoro al Paradiso.

Dopo una conversazione illuminante con Gloria (Lara Komar), Irene capisce di aver esagerato e la sera si reca a casa Colombo per l’ora di cena.

Flora (Lucrezia Massari) ha ottenuto il contratto a tempo indeterminato ed è al settimo cielo, sebbene il tormento riguardo la morte del padre continui ad accompagnarla. Quest’agitazione interiore è per Flora un grande problema, visto che ormai non riesce più a nascondere le tensioni né con Umberto (Roberto Farnesi) e né con Adelaide (Vanessa Gravina).

Armando (Pietro Genuardi) non è più disposto a vedere Agnese (Antonella Attili) soffrire e decide di affrontare Salvatore (Emanuel Caserio) e raccontare una parte della verità.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)