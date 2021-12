Un vero e proprio “tornado” di emozioni si è abbattuto da qualche tempo sul clan Amato de Il paradiso delle signore, con l’equilibrio familiare che a un certo punto è completamente “scoppiato” quando è venuta fuori la verità sulla doppia vita di Giuseppe (Nicola Rignanese).

Eh sì. Agnese (Antonella Attili) nelle ultime settimane ha sofferto le pene dell’inferno (compreso un malore a cui abbiamo assistito ultimamente) perché voleva “salvare” il buon nome del marito agli occhi dei figli. Così facendo, però, la donna si è caricata di tutto il peso della situazione, con Salvatore (Emanuel Caserio) e Tina (Neva Leoni) che l’hanno giudicata male nel momento in cui hanno scoperto la sua relazione con Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Natale in armonia nella famiglia Amato

Per fortuna, anche stavolta il buon dottor Conti (Alessandro Tersigni) ha fatto il miracolo e, grazie ai suoi consigli, Agnese si è fatta coraggio raccontando tutto del padre a Salvatore, che poi ha spifferato l’accaduto anche a Tina. E così i due ragazzi hanno ora ritrovato l’armonia con la madre e la prossima settimana si arriverà con una ritrovata serenità alla cena della vigilia di Natale.

Salvo e Tina, però, riusciranno ad accettare definitivamente la presenza di Armando nella vita di Agnese? La signora Amato, nei prossimi episodi, si farà ancora qualche scrupolo a riguardo ma poi vedrete che, alla cena pre-natalizia di cui sopra, anche il Ferraris ci sarà! Il Natale, dunque, risolverà tutto?

E chissà se risolverà tutto anche tra Salvo e Anna Imbriani (Giulia Vecchio): quest’ultima è rimasta un po’ impressionata (in senso negativo) dall’atteggiamento del suo nuovo amore nei confronti della madre, collegando probabilmente tutto questo con ciò che potrebbe succedere se Salvatore apprendesse quel qualcosa di cui lei ancora non gli ha parlato. Ma anche qui ci sarà probabilmente un “happy Christmas”: Salvatore, come indicano le anticipazioni, sorprenderà Anna con un bel regalo per la sua piccola Irene, ovvero una pigotta cucita da Agnese.

Quelle di cui vi stiamo parlando saranno tra le ultime scene del Paradiso delle signore per quanto riguarda il 2021: con la puntata del 24 dicembre, le vicende del grande magazzino si prendono una pausa per poi riprendere la normale programmazione lunedì 3 gennaio 2022. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.