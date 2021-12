L’attore Luca Grispini (molto conosciuto dal pubblico giovane per via della sua partecipazione alla popolare webserie Skam Italia) è entrato a Il paradiso delle signore nell’ultima parte della scorsa stagione per interpretare il seminarista Nino Zaccheo e quest’anno è stato promosso nel cast fisso della fiction daily di Rai 1.

Nei primi mesi del Paradiso 6, in realtà, di Nino non è che si sia tanto sentito parlare: il ruolo sta avendo infatti un’evoluzione molto “diesel” e finora lo abbiamo visto più che altro dare manforte ad Armando (Pietro Genuardi) in magazzino, cosa peraltro necessaria visto che il buon Rocco non vive più a Milano.

Le cose, comunque, stanno per cambiare: se fino a poco tempo fa Nino sembrava molto saldo nella sua volontà di diventare un sacerdote, negli ultimi tempi qualche suo breve dialogo ha introdotto dei dubbi in tal senso. E i dubbi sono destinati ad aumentare nelle prossime puntate!

Presto, infatti, vedremo Nino lasciare un particolare biglietto sull’albero allestito al Paradiso e, quando Dora (Mariavittoria Cozzella) lo leggerà, resterà piuttosto perplessa…

In generale, il ragazzo avrà presto dei comportamenti differenti rispetto al solito e anche alcune sue affermazioni risulteranno “strane” specie agli occhi di Armando, che inizierà a preoccuparsi fino a concludere che il giovane Zaccheo sta attraversando una crisi. Ci penserà don Saverio (Andrea Lolli) ad aggiustare le cose… o ci penserà Dora? Dipende da quale strada prenderà il nostro Nino…

