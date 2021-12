Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 17 dicembre 2021:

Eda, spinta anche da Ayfer e Melo, inizia a pensare alla possibilità di dire a Serkan la verità su Kiraz…

Aydan è in ansia, non capendo come mai Serkan non abbia ancora letto la lettera che lei gli ha lasciato in macchina, nella quale rivela di stare insieme a Kemal da molto tempo e che hanno deciso di convivere.

La lettera di Aydan a Serkan, in realtà, si trova nelle mani di Seyfi.

