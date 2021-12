Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 2 e venerdì 3 dicembre 2021: Piril e Engin tentano di trascorrere una serata romantica da soli, ma non sarà affatto facile: Serkan cerca consigli da Engin e irrompe a casa loro non apparendo intenzionato ad andar via tanto presto; inoltre Bolat accusa Piril di essere “complice” di Eda. Intanto proprio quest’ultima chiede a Piril di aiutarla a tenere Serkan lontano dall’albergo.

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: brutta scoperta per Serkan (e non finisce qui…)

La piccola Kiraz esegue alcuni numeri di magia che, insieme ai suoi gusti per i libri, fanno capire a Eda quanto sua figlia somigli al padre Serkan.

Aydan vorrebbe parlare a Serkan della sua storia d’amore con Kemal, ma non riesce…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Serkan torna all’albergo e di conseguenza Eda deve chiedere a Melo di tenere Ayfer e Kiraz lontane da lì. Melo riuscirà solo parzialmente nell’intento utilizzando una trovata alquanto bislacca…

Serkan comincia a rendere difficile il lavoro di Eda all’albergo, tanto che le chiede davanti a tutti una presentazione del suo progetto in base alla quale lui, in qualità di capo architetto, deciderà se confermarle il lavoro o cacciarla! Successivamente Serkan si scusa per il suo comportamento e invita Eda a cena perché ha qualcosa da dirle…