Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021: Aydan, insieme a Seyfi, cerca ancora di fermare Kemal, che intende a tutti i costi parlare a Serkan della loro storia.

Eda chiede a Serkan di andarsene e di non tornare più. Ma lui vuole tentare di riconquistarla e non intende assolutamente sparire.

Dopo la richiesta di Eda di partire, uno sconvolto Serkan cerca sua madre per chiederle un consiglio, ma per poco non scopre Kemal nascosto in bagno.

Melo, per evitare che Serkan scopra tutta la verità su Kiraz, dice davanti a tutti che la bambina è sua figlia e che il padre è Burak. La piccola sta al gioco.

