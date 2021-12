Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre 2021: Aydan intende restare a Sile per non perdere di vista Eda, motivo per cui si offre di occuparsi degli arredi dell’hotel. Deniz, la proprietaria dell’albergo, accetta felice!

Ospiti per lavoro dell’hotel di Deniz, Eda, Melo e Ayfer cercano un modo per liberarsi della presenza di Serkan, che appare nuovamente interessato a Eda.

Serkan, su richiesta di Deniz, ha ripreso di fatto a lavorare con Eda, ma è mal sopportato dalla sua ex, da Melo e da Ayfer.

Per nascondere a Serkan la verità sulla paternità di Kiraz, anche lei presente nell’hotel, viene escogitata una bugia insostenibile, per via della quale Melek, e non Eda, sarebbe la madre di Kiraz; il padre invece sarebbe Burak (e non Serkan).

