Scoccherà davvero l’amore tra la timida Melo (Elcin Afacan) e Burak Balci (Sinan Helvaci)? Per avere la risposta a questo domanda, bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, visto che, con la complicità di Ayfer (Evrim Dogan), la ragazza metterà su un piano per far cadere l’uomo tra le sue braccia. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Love Is In The Air, news: Burak e Melo, il primo bacio

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà a causa di un grosso “equivoco”. Turbato dal fatto che Eda Yildiz (Hande Ercel), la donna di cui è innamorato, si sta riavvicinando pian piano all’ex Serkan Bolat (Kerem Bursin), Burak berrà infatti più del dovuto e si ubriacherà. La prima a soccorrerlo sarà proprio Melo, che suo malgrado verrà baciata dall’uomo.

Da un lato la donna crederà che Burak si sia in qualche modo dichiarato a lei, dall’altro, il giorno successivo Balci non avrà alcun ricordo di tale avvicinamento. Ciò farà indispettire e rattristare Melo, la quale penserà di lasciare il suo lavoro nel bar dell’albergo gestito da Deniz (Ayşe Akın), ossia quello dove Burak è il capo. Partendo da questo presupposto, la trama prenderà però un’altra direzione…

Love Is In The Air, trame: Burak è geloso di Melo?

Eh sì: nel momento in cui Melo rassegnerà le sue dimissioni, Burak non riuscirà a comprendere per quale motivo la fanciulla voglia lasciare il lavoro e, anche grazie alla vicinanza di Kerem (Sina Özer), ricorderà dopo diversi giorni di averla baciata. L’uomo però analizzerà la situazione in un modo completamente sbagliato, dato che crederà che Melo si sia indispettita con lui per averci provato. Il risultato? Si scuserà con lei e, goffamente, le dirà che da sobrio non si sarebbe mai azzardato, dato che la considera al pari di una sorella!

Tali parole spingeranno Melo, realmente innamorata di Burak, a guardarsi altrove e, non a caso, si mostrerà più affabile con diversi clienti del bar. Ayfer non potrà quindi fare a meno di notare che Balci, nonostante le sue parole fraterne, è visibilmente geloso dei corteggiatori di Melo e spingerà quest’ultima a fare qualcosa se davvero vuole fare breccia nel cuore dell’uomo.

Love Is In The Air, spoiler: Melo e Burak sul punto di baciarsi

Su consiglio di Ayfer, Melo metterà in scena diverse conversazioni telefoniche, ovviamente finte, con il suo presunto corteggiatore. A quel punto, Burak non riuscirà a nascondere abbastanza il suo fastidio e, una determinata sera, insisterà per riaccompagnarla a casa. Sarà in quel momento che i due, tra una chiacchiera e l’altra, sembreranno sul punto di baciarsi, ma l’abbaiare improvviso di un cane non permetterà loro di andare avanti fino in fondo.

Insomma, almeno per ora non arriverà il lieto fine. Se son rose… fioriranno? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

