Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, un bacio inaspettato darà una scossa al rapporto tra l’impacciata Melo (Elcin Afacan) e il suo datore di lavoro Burak Balci (Sinan Helvacı). Quest’ultimo, dopo un’iniziale resistenza, sembrerà infatti provare qualcosa per la sua sottoposta, anche se farà fatica ad ammetterlo a se stesso…

Love Is In The Air, news: il bacio tra Melo e Burak

Tutto inizierà nel momento in cui, dopo aver scoperto di essere il padre di Kiraz (Maya Basol), Serkan Bolat (Kerem Bursin) farà di tutto per riavvicinarsi a Eda Yildiz (Hande Ercel). Visto che proverà dei sentimenti per la nostra protagonista, Burak si ingelosirà ogni volta che vedrà Serkan nelle vicinanze di Eda e, una sera, finirà per ubriacarsi distrutto dal dolore.

Proprio quel giorno, Burak verrà dunque trovato da Melo, che cercherà di consolarlo. A causa dell’alcool, l’uomo non avrà quindi alcun freno inibitorio e bacerà la fanciulla, sottolineando che qualsiasi uomo si innamorerebbe di lei.

Dato che sarà innamorata di Burak, Melo comincerà a ventilare l’ipotesi di avviare una relazione con lui, che però non avrà alcun ricordo del bacio e finirà per spezzarle il cuore. E non finisce qui…

Love Is In The Air, spoiler: Burak prova qualcosa per Melo?

Eh sì: ad un certo punto, sopratutto quando Melo convincerà Ayfer (Evrim Dogan) a lasciare il lavoro in albergo al fine di stare lontana da Burak, quest’ultimo ricorderà che cosa è successo tra lui e l’amica, ma crederà erroneamente di averla baciata contro la sua volontà e le chiederà perdono per essersi approfittato di lei.

In un secondo momento, tuttavia, Burak avrà modo di parlare con Kerem (Sina Özer) e, anche se tenterà di restare sulle sue, preciserà che non intende perdere per nessun motivo al mondo la vicinanza di Melo.

Nel successivo incontro con la ragazza, Burak finirà peraltro per commettere l’ennesima gaffe e, per convincerla a non licenziarsi, dirà a Melo che le vuole bene come una sorella. Insomma, anche questo tentativo andrà a vuoto e questa coppia sembrerà destinata a non nascere affatto!

Love Is In The Air, trame: Burak prova qualcosa per Melo. Ayfer ne è convinta!

Tuttavia, i telespettatori dovranno fare attenzione a quello che succederà quando, un giorno, Burak noterà che Melo si sta divertendo con un cliente del locale. Per non dare troppo nell’occhio, l’uomo farà tante domande ad Ayfer sul nuovo “amico” della ragazza, dando modo alla zia di Eda di intuire che in realtà è interessato a Melo più di quanto non ammetta a se stesso.

Tale certezza spingerà Ayfer a parlare con Melo per renderla partecipe del suo “sospetto”. Ma il parere della zia sarà esatto oppure, alla fine, la giovane andrà davvero incontro ad un delusione amorosa? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

