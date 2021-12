Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre 2021: Eda, su richiesta di Burak, ricostruisce gli ultimi anni con Serkan, la sua malattia, il rifiuto categorico di avere figli e alla fine l’allontanamento di Eda. Nel frattempo Eda sembra manifestare a Melek e Ayfer l’intenzione di rivelare a Serkan la verità tramite una lettera. Se non che Aydan, mancandole il coraggio di farlo a voce, scrive una lettera al figlio per informarlo della sua relazione con Kemal e la lascia nell’auto di Serkan.

Melek trova la lettera prima di Serkan e, pensando che Eda abbia voluto così informare Serkan che Kiraz è sua figlia, la prende e si reca da Ayfer; dopo di che decidono di informare loro Serkan, nel timore che Eda l’abbia fatto con troppa precipitazione. C’è insomma un fraintendimento su una lettera che Eda avrebbe lasciato nell’auto di Serkan e nella quale gli avrebbe rivelato l’esistenza di Kiraz. Ma la lettera non è di Eda e rimane un mistero!

Engin e Piril hanno una discussione che nasce da problemi di organizzazione familiare, ma che risolveranno cercando di comprendere ognuno i bisogni dell’altro. Con la scusa di discutere di questioni di lavoro, Serkan invita Eda in ufficio. Con sorpresa di lei, Serkan ha mandato via tutti i dipendenti, l’ufficio è vuoto e loro sono soli. Dopo qualche imbarazzo, i due si sciolgono e lavorano in piena sintonia.

Serkan organizza una cena in ufficio. Lui vorrebbe tentare un approccio, ma Eda riceve una telefonata dalla figlia e Serkan pensa che le parole affettuose di Eda per Kiraz siano in realtà rivolte a un uomo. Riaccompagnando Eda in hotel, Serkan le fa una scenata di gelosia e i due finiscono per litigare.

Eda, esortata anche da Ayfer e Melek, comincia a riflettere sulla possibilità di rivelare a Serkan la verità sulla loro figlia. Aydan è agitata perché non capisce come mai Serkan non abbia letto la lettera che lei gli ha lasciato in auto e dove confessa di stare insieme a Kemal da tempo e che hanno deciso di convivere. La lettera, però, è nelle mani di Seyfi. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.