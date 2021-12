Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021: Serkan, pur non avendone alcun diritto, discute con Eda a causa della sua gelosia, ma quando va a chiederle scusa trova la prova che Eda non l’ha mai dimenticato: il plettro della sua chitarra, caduto accidentalmente alla ragazza.

Dopo aver scoperto che Eda non l’ha mai dimenticato, Serkan ha un battibecco con la piccola Kiraz, dal quale affiorano alcune caratteristiche della piccola a lui familiari. Anche Seyfi e Aydan cominciano ad avere qualche sospetto sul fatto che Kiraz possa essere figlia di Eda e Serkan e non di Melo e Burak. Engin e Piril decidono di portare Can a trovare Kiraz a Sile. Engin però non riesce a capacitarsi del motivo per cui Piril possa conoscere così a fondo Kiraz. Ayfer e Aydan, ognuna a suo modo, cercano di tenere lontani Serkan e Eda, ricorrendo l’una a Burak e l’altra alla Signora Deniz.

La forza dell’amore finalmente ha il sopravvento e Eda e Serkan si abbandonano ad un bacio appassionato. Eda ricambia il bacio appassionato di Serkan, mettendo però in chiaro che è lei a prendere le decisioni e che non intende tornare insieme a lui, dato che l’unico suo vero amore è il lavoro. Serkan decide di dimostrare a Eda di essere cambiato e di dare la priorità a lei e non più al suo lavoro, così si prende un giorno libero e lascia che Engin si occupi di tutto.

Eda è sconvolta dal fatto che Serkan sia cambiato al punto da dare la priorità a lei mettendo da parte il suo lavoro, e non se ne capacita, soprattutto perché vede sfumare il suo piano di passare più tempo con lui per capire se sia pronto a conoscere la verità su Kiraz. Il giorno libero di Serkan termina a causa di alcuni problemi con il progetto in Qatar. Eda ha un imprevisto e decide di andare in ufficio con Serkan per finire i disegni del progetto per gli italiani. Intanto, Aydan e Seyfi sospettano che Kiraz sia figlia di Eda e decidono di tornare all’hotel per indagare.

Una volta a Sile, Aydan chiede a Pina di frugare nella borsa di Eda e di fotografare il documento di identità di Kiraz. Pina viene colta sul fatto da Kerem, ma gli mente dicendogli che era andata là solo per vederlo. Dalla data di nascita di Kiraz, Aydan capisce che la bambina è sua nipote. Engin escogita un piano con Erdem per provare che Kiraz è la figlia di Serkan. Eda decide di portare Kiraz con lei ad Istanbul, durante un incontro di lavoro con Serkan, sperando che i due possano legare. Serkan però si mostra freddo con la bambina e Eda perde ogni speranza. Nel mentre, Aydan escogita con Seyfi un piano simile a quello di Engin.

