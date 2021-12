Anticipazioni Love is in the air: Eda e Serkan, luna di miele con (brutta) sorpresa!

Non sarà una luna di miele entusiasmante quella che si troveranno ad affrontare Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. A causa di un affare saltato all’improvviso, la donna dovrà infatti interrompere il suo viaggio di nozze. Ma andiamo per gradi per capire che cosa succederà in questa complicatissima storyline…

Love Is In The Air, news: l’affare andato male in Qatar

Tutto partirà il giorno del matrimonio dei nostri protagonisti. Poco prima dello scambio dei voti nuziale, che Serkan organizzerà in gran segreto per fare una sorpresa a Eda, Piril (Basak Gumulcinelioglu) riceverà una telefonata di lavoro che la informerà del fatto che un prestigioso affare in Qatar, per cui avevano chiesto un grosso prestito in banca, è improvvisamente saltato.

Per non rovinare il giorno di festa, che andrà effettivamente nel migliore dei modi, la moglie di Engin (Anil Ilter) deciderà di non coinvolgere Serkan nella questione. Ignaro di tutto quanto, il bell’architetto andrà dunque in viaggio con Eda alla volta dell’Italia per trascorrere le sue prime settimane da uomo sposato. Proprio quel giorno però la banca, al fine di riavere il credito, disattiverà tutte le carte di credito legate all’Art Life, compresa quella di Serkan. E da lì inizieranno i guai…

Love Is In The Air, trame: Piril mette al corrente Eda dei guai della Art Life

Eh sì: Aydan (Neslihan Yeldan), si accorgerà per prima della disattivazione quando si recherà in cartoleria per comprare l’oggettistica utile a Kiraz (Maya Basol) per frequentare il collegio; in seguito Eda storcerà il naso quando, nel corso di un pranzo, verrà rifiutata la carta di credito di Serkan. Senza dare troppo nell’occhio, e approfittando di un piccolo allontanamento del novello marito, la Yildiz pagherà il conto con il suo bancomat ma subito dopo chiamerà Piril per sapere se è tutto a posto.

A quel punto, Piril si troverà costretta a raccontare a Eda ogni minimo dettaglio del fallimento del progetto in Qatar, sottolineando che, se tutto non rientrerà entro 48 ore, la Art Life cadrà in una crisi economica senza precedenti. Ovviamente, Eda resterà attonita di fronte a questa prospettiva, ma acconsentirà quando l’amica le chiederà del tempo prima di rivelare tutto quanto a Serkan. L’impresa si rivelerà però piuttosto difficile, dato che Bolat vorrà vivere ad ogni costo la luna di miele, sfruttando ovviamente i soldi che ancora crederà di avere…

Love Is In The Air, spoiler: Eda interrompe la luna di miele con Serkan

E così, dopo aver rifiutato di proseguire la trasferta dall’Italia a New York, Eda cercherà di trattenere a stento Serkan all’interno dell’albergo, che provvederà a pagare con il suo conto. Tuttavia, col trascorrere delle ore, Eda si renderà conto del fatto che è per lei impossibile continuare a mentire a Serkan e, comunicandogli che sente la mancanza di Kiraz, gli chiederà con successo di poter ritornare prima del tempo a Istanbul.

Una “controffensiva” che Eda utilizzerà per evitare che Serkan scopra in luna di miele quello che sta succedendo all’Art Life. Ma la verità, prima o poi, sarà destinata ad emergere…