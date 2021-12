Che cosa spingerà Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) a ritornare insieme nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air? A far scoccare la scintilla ci penserà la loro figlioletta Kiraz (Maya Basol), ma tutto avverrà in una maniera decisamente insolita che farà divertire i telespettatori…

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan in conflitto con Piril ed Engin; ecco perché

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Eda e Serkan entreranno in rotta di collisione con Engin (Anil Ilter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu:). Questi ultimi, infatti, vorranno iscrivere il loro figlioletto Can (Ahmet Efe Metekoğlu) in un prestigioso collegio che, guarda caso, la Yildiz e Bolat riterranno adatto per Kiraz. Tuttavia, la scuola potrà ricevere soltanto un allievo, motivo per il quale le due coppie dovranno affrontare una serie di test per stabilire chi può entrare effettivamente a farne parte.

Mentre Eda e Serkan dovranno fingere sia di essere sposati e sia di andare d’amore e d’accordo, Engin e Piril dimostreranno, durante le varie sfide, di non conoscersi nonostante i loro cinque anni di matrimonio e svilupperanno un malsano antagonismo nei riguardi dei loro due amici, che verrà inaspettatamente ricambiato. Alla fine però Can e Kiraz non verranno ammessi nel collegio, ciò perché Engin si dimenticherà di spegnere un microfono utilizzato per la prova e verranno fuori tutti gli altarini delle coppie!

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan fanno l’amore

Tutto questo a cosa porterà? Bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà subito dopo i fallimentari test. Serkan noterà infatti che Eda – esattamente come lui – ha rimosso la fede nuziale simbolica che si erano tatuati sul dito. Bolat chiederà dunque spiegazioni alla Yildiz e, tra uno scambio di battute e l’altro, i due arriveranno così a concludere la serata. Ma ad un certo punto, la passione prenderà il sopravvento ed Eda e Serkan faranno l’amore!!!

Il mattino successivo, l’architetto chiederà dunque alla donna se le va di tornare insieme a lui per dare una famiglia a Kiraz e, fortunatamente, la risposta di Eda sarà positiva!

Love Is In The Air, trame: tanti problemi per Eda e Serkan

Comunque sia, la parola lieto fine sarà ancora lontana per Eda e Serkan: oltre a trovare una quotidianità per il bene della piccola Kiraz, i nostri protagonisti si troveranno ad avere a che fare con la rivelazione di Aydan (Neslihan Yeldan), che confesserà al figlio che il suo vero padre è Kemal (Sinan Albayrak).

Neanche a dirlo, Bolat non vorrà saperne di allacciare un rapporto “paterno” con l’uomo. Resta quindi da capire se questo atteggiamento farà sorgere dei nuovi contrasti tra Serkan e Eda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.